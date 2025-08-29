Amaya impusa a las Yungas como Patrimonio Natural de la Humanidad

Luego de la firma del convenio del Gobierno de Tucumán, a través del Ente de Turismo y la Secretaría de Producción, con la Red Latinoamericana de Bosques Modelo y con referentes de comunidades, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil, para la conservación de la naturaleza, se destacó la importancia del Bosque Modelo Tucumán (BMT).
Se indicó que el BMT “ocupa el 19% del territorio provincial (180.000 Ha), abarcando áreas montañosas y valles con una gran heterogeneidad de paisajes naturales. La riqueza de su flora y fauna, y la estabilidad de todo el territorio, dependen de la preservación y protección de estas áreas, que poseen además un alto valor arqueológico y antropológico”.
“Este acuerdo colectivo, que no implica recursos económicos extra sino la unión de voluntades y esfuerzos, sienta las bases para una mesa de discusión que avanzará en objetivos concretos para el cuidado y la preservación de los espacios verdes de la provincia, demostrando que un trabajo articulado entre lo público y lo privado es la clave para un futuro sostenible”, explicaron las autoridades.