Amado: Tucumán en los puertos de Rosario y Santa Fe

“Avanzamos en una agenda de integración regional que permitirá a Tucumán contar con un espacio propio en los puertos de Rosario y Santa Fe, señaló el ministro de Gobierno y Justicia de la provincia luego de una reunion con una delegación del Gobierno de Santa Fe, en Casa de Gobierno. La comitiva visitante estuvo encabezada por el ministro de Desarrollo Productivo de esa provincia, Gustavo Puccini; el subsecretario de Transporte, Jorge Henn; la subsecretaria de Integración Regional, Claudia Giaccone; el gerente Comercial del Puerto de Santa Fe, Diego Scuccimarra ; el coordinador de Puertos y Aeropuertos, Lucio Emiliano Reyes; y el gerente Comercial de la Terminal Portuaria Rosario (TPR), Estebán Baquedano.Junto a Amado estuvo el Economía y Producción de Tucuman, Daniel Abad, y la secretaria de Relaciones Internacionales y Empresariales, Virginia Avila.Amado indicó que “este proyecto tiene como objetivo potenciar la competitividad de nuestra producción, reducir costos logísticos y garantizar que las exportaciones tucumanas —limón, azúcar, legumbres y fruta fina— lleguen de manera más ágil y directa a los principales mercados internacionales”. Agregó que “estamos trabajando de manera permanente en el fortalecimiento de la logística exportadora de Tucumán. Por eso, celebramos este paso conjunto que abre nuevas oportunidades de desarrollo para nuestras economías regionales. Agradezco al gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro , y a todo su equipo por esta iniciativa, que se complementa con la firme decisión política de nuestro gobernador, Osvaldo Jaldo, de impulsar acciones concretas que aseguren el crecimiento sostenido de Tucumán y de toda la región”

Se informó que luego del encuentro en Casa de Gobierno, la comitiva santafesina continuó su agenda en la Aduana de Tucumán y en la Federación Económica de Tucumán (FET), donde mantuvo reuniones con representantes del sector empresarial y exportador de la provincia.