Alivio antes de las fiestas: bono de $100.000 para empleados estatales

En conferencia de prensa, el gobernador Osvaldo Jaldo anunció que el Gobierno provincial abonará un bono no bonificable y por única vez de $100.000 antes de la Navidad para empleados provinciales, municipales y comunales.

La medida forma parte de un paquete financiero que, en solo cuarenta días, implicará un desembolso total de $500.000 millones en salarios, medio aguinaldo y beneficios extraordinarios.

Al realizar el anuncio, Osvaldo Jaldo precisó: “Entre el 22 y 23 de este mes hemos decidido otorgar un bono no bonificable de 100 mil pesos a los empleados provinciales, municipales y comunales que lo van a cobrar antes de las fiestas navideñas”.

El Gobernador remarcó que esta decisión es posible gracias al manejo responsable de las finanzas públicas: “Este es un gran esfuerzo financiero de la provincia producto de que venimos manejando las finanzas con responsabilidad. Tucumán tiene equilibrio fiscal y hacemos una inversión de 15 mil millones de pesos más que nos cuesta este bono navideño que lo damos por única vez para compensar de alguna manera y en parte los momentos que cada uno de los empleados públicos quieren y se merecen vivir en diciembre”.

Agradeció además al ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, “por el esfuerzo”.

$500.000 millones para dinamizar la economía provincial

Osvaldo Jaldo detalló que, entre el pago del sueldo de noviembre, el medio aguinaldo y el salario de diciembre, la provincia movilizará una cifra récord: “En 40 días con el pago de dos planillas salariales y el Sueldo Anual Complementario, la provincia estará desembolsando 500 mil millones de pesos”.

El cronograma incluye:

Finalización del pago de noviembre .

Pago del medio aguinaldo entre el 18 y el 20 de diciembre.

Pago del salario de diciembre hasta el 6 de enero.

Abad: un bono para aliviar deudas y dificultades

El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, explicó que el bono será de carácter no remunerativo y está pensado como ayuda directa en un contexto de dificultades económicas: “El beneficio alcanzará a todos los empleados públicos: administración centralizada, descentralizada, municipalidades, comunas y toda la planta del Estado”.

En ese sentido, el ministro del Interior, Darío Monteros, destacó una medida complementaria clave para los trabajadores: “Tanto el aguinaldo como el bono, el Banco Macro no podrá descontar ningún concepto que tengan los empleados públicos, ya sea de préstamos o cualquier otro ítem que puedan tener en relación con el banco”.

Aclaró además que: “El empleado público va a poder disponer el 100% del aguinaldo en los cajeros, y va a poder disponer el 100% de este bono”.

Por su parte, el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, remarcó que esta medida tendrá un efecto positivo inmediato en la economía provincial: Señaló que, entre sueldos, aguinaldos y el bono, “se inyectarán $500.000 millones en la economía provincial”, con el objetivo de acompañar a los trabajadores y reactivar la actividad comercial.

Finalmente, informó que el Gobierno reforzará los controles contra la venta informal y el ingreso de mercadería ilegal, en coordinación con organismos provinciales y fuerzas nacionales.