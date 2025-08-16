Albarracín firmó un convenio con la Unión de Jóvenes Empresarios

Un convenio con la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios (Unaje) Tucumán impulsó el gobierno de Tucumán, a través de la Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales. Se trata de un acuerdo “con el objetivo de impulsar la formación y el desarrollo de los jóvenes empresarios de la provincia. La firma de este acuerdo se realizó en el marco de un plan de acción diseñado para ofrecer capacitación a los jóvenes, brindándoles las herramientas necesarias para emprender y desarrollar proyectos productivos”.El doctor Raúl Albarracín, secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, expresó: “La actividad comercial, productiva y de servicios es la que genera empleo y dinamiza la economía. Desde nuestro gobierno, bajo las directrices del gobernador Osvaldo Jaldo, buscamos transformar las ideas y los proyectos de la juventud en realidades concretas”. Explicó que el convenio busca capacitar a los jóvenes en el camino del emprendimiento, con el fin de fortalecer su capacidad para convertirse en empresarios. Destacó que junto con Adriano Bourguignon, el director de Unaje Tucumán, se diseñó un plan conjunto para ofrecer programas de formación en el sector emprendedor. Remarcó la importancia de seguir estrechando vínculos con diferentes organismos de la sociedad civil para generar un impacto positivo en la comunidad.Bourguignon, dijo: “Este acuerdo nos permitirá trabajar de manera conjunta con el sector público para ofrecer capacitaciones que contribuyan a la creación de más y mejores empresarios en Tucumán”.

Anunciaron que la primera capacitación se llevará a cabo el 21 de este mes en el sur de la provincia.Iván Durán, secretario académico de Unaje Tucumán, enfatizó: “Este acuerdo con la Secretaría de Gobierno y la Escuela de Gobierno es fundamental para potenciar a nuestros jóvenes, ofreciéndoles el acompañamiento necesario para que puedan desarrollar sus proyectos”.La ubsecretaria de Gobierno, Katherina Mazzuco y el Coordinador General de la Escuela de Gobierno, Hugo Navas, también firmaron el acuerdo