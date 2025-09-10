Albarracín destacó la pueba ciclística “Desafio Pueblo Viejo”

“Una verdadera fiesta del deporte, el turismo y la naturaleza que reunió a familias y más de 900 deportistas de distintas provincias en un entorno único” señaló el secretario de Gobierno, Raúl Albarracín al referirse a la prueba ciclística “Desafio Pueblo Viejo”, una carrera de 45 kilómetros.La largada de la prueba fue desde la Plaza de Arcadia ubicada entre las calles Blas Cabrera y Belgrano hasta la población de Pueblo Viejo. La llegada fue en “Los Piletores de la Hidroeléctrica Pueblo Viejo. Los bikers unieron la localidad de Arcadia con la “Toma de los Reartes”, camino a la “Quebrada del Portugués”. Se informó que Soledad Avellaneda se quedó con el triunfo en la “Categoría Elite Damas” y con la general femenina. Eduardo Delgado en la categoría Master C1.

El funcionario remarcó que “la convocatoria superó todas las expectativas y nos confirma que el deporte no solo promueve salud, sino también integración, desarrollo y oportunidades para la región. Mi agradecimiento a cada participante, al público que acompañó y al gran equipo que hizo posible este desafío”.