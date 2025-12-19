Vía Tucumán

Aguinaldo: este es el cronograma para estatales tucumanos

Tesorería confirmó el esquema de pago del SAC de diciembre: continúa este viernes 19 y finaliza el sábado 20

Sol Alvarez Natale

19 de diciembre de 2025,

Sigue el pago del aguinaldo: el cronograma avanza este viernes 19 y termina el sábado 20.

El Gobierno de Tucumán informó que continúa el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente a diciembre, según el cronograma oficial previsto entre el jueves 18 y el sábado 20.

El esquema alcanza a trabajadores de la administración pública provincial, organismos descentralizados, entes autárquicos, municipios, comunas y jubilados fuera de convenio.

Viernes 19 de diciembre: quiénes cobran hoy

Este viernes 19 de diciembre el pago prosigue con:

  • Educación – Establecimientos Provinciales(Esc. Provinciales – Rep. 18 / Esc. Sec. Transferidas Rep. 25 – Rep. 26 – Rep. 27)
  • Administración Central
  • Defensoría del Pueblo
  • Poder Judicial(Centro Judicial Concepción – Centro Judicial Monteros – Corte Suprema de Justicia – Justicia de Paz Legal)
  • Ministerio Público Fiscal
  • Ministerio Pupilar y de la Defensa
  • Poder Legislativo
  • Tribunal de Cuentas
  • Tribunal Fiscal de Apelación

Sábado 20 de diciembre: cierre del cronograma

El sábado 20 de diciembre se completa el cronograma con:

  • Municipios del Interior
  • Comunas Rurales
  • Jubilados fuera de Convenio
  • Renta Vitalicia – Héroes de Malvinas
  • Asignaciones Ex-Empleados Talleres de Tafí Viejo
  • Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
  • Dirección de Recursos Hídricos
  • Ente Autárquico Tucumán Turismo
  • Ente Cultural de Tucumán
  • Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.yM.)
  • Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.yS.)
  • Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (E.R.S.E.P.T.)
  • Instituto de Desarrollo Productivo
  • Ente de Infraestructura Comunitaria
  • Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol
  • Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
  • Educación – Establecimientos Públicos de Gestión Privada(Privados Primarios, Secundarios y Terciarios Transferidos)
