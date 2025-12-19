Aguinaldo: este es el cronograma para estatales tucumanos

El Gobierno de Tucumán informó que continúa el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente a diciembre, según el cronograma oficial previsto entre el jueves 18 y el sábado 20.

El esquema alcanza a trabajadores de la administración pública provincial, organismos descentralizados, entes autárquicos, municipios, comunas y jubilados fuera de convenio.

Viernes 19 de diciembre: quiénes cobran hoy

Este viernes 19 de diciembre el pago prosigue con:

Educación – Establecimientos Provinciales (Esc. Provinciales – Rep. 18 / Esc. Sec. Transferidas Rep. 25 – Rep. 26 – Rep. 27)

Administración Central

Defensoría del Pueblo

Poder Judicial (Centro Judicial Concepción – Centro Judicial Monteros – Corte Suprema de Justicia – Justicia de Paz Legal)

Ministerio Público Fiscal

Ministerio Pupilar y de la Defensa

Poder Legislativo

Tribunal de Cuentas

Tribunal Fiscal de Apelación

Sábado 20 de diciembre: cierre del cronograma

El sábado 20 de diciembre se completa el cronograma con: