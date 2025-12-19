Aguinaldo: este es el cronograma para estatales tucumanos

El Gobierno de Tucumán informó que continúa el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente a diciembre, según el cronograma oficial previsto entre el jueves 18 y el sábado 20.
El esquema alcanza a trabajadores de la administración pública provincial, organismos descentralizados, entes autárquicos, municipios, comunas y jubilados fuera de convenio.
Viernes 19 de diciembre: quiénes cobran hoy
Este viernes 19 de diciembre el pago prosigue con:
- Educación – Establecimientos Provinciales(Esc. Provinciales – Rep. 18 / Esc. Sec. Transferidas Rep. 25 – Rep. 26 – Rep. 27)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Poder Judicial(Centro Judicial Concepción – Centro Judicial Monteros – Corte Suprema de Justicia – Justicia de Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Poder Legislativo
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
Sábado 20 de diciembre: cierre del cronograma
El sábado 20 de diciembre se completa el cronograma con:
- Municipios del Interior
- Comunas Rurales
- Jubilados fuera de Convenio
- Renta Vitalicia – Héroes de Malvinas
- Asignaciones Ex-Empleados Talleres de Tafí Viejo
- Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
- Dirección de Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.yM.)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.yS.)
- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (E.R.S.E.P.T.)
- Instituto de Desarrollo Productivo
- Ente de Infraestructura Comunitaria
- Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
- Educación – Establecimientos Públicos de Gestión Privada(Privados Primarios, Secundarios y Terciarios Transferidos)