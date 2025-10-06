Aguilares: instalan 65 luminarias LED en la Ruta 38

El Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público de Tucumán, en conjunto con la Municipalidad de Aguilares, avanza con la obra de reemplazo de 65 luminarias tradicionales por tecnología LED en un tramo clave de la Ruta Nacional 38. La intervención, que va desde el Río Chico hasta las inmediaciones de la fábrica Topper, busca mejorar la seguridad vial y optimizar el consumo energético en uno de los accesos más transitados del sur provincial.

Los trabajos son ejecutados por el Departamento de Obras Eléctricas de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) en coordinación con personal municipal, y forman parte de las políticas impulsadas por el gobernador Osvaldo Jaldo para modernizar la infraestructura vial y fomentar el ahorro energético en toda la provincia.

Seguridad vial y eficiencia energética

El ministro de Obras e Infraestructura, ingeniero Marcelo Nazur, resaltó la importancia de esta acción conjunta: “Esta obra es un claro ejemplo de cómo la coordinación entre el gobierno provincial y los municipios trae beneficios inmediatos a nuestros vecinos“.

“Estamos reemplazando 65 luminarias por tecnología LED en un sector de la Ruta 38 que era sensible por su baja visibilidad. Esto es crucial, no solo porque generamos ahorro energético para el Estado, sino porque estamos invirtiendo directamente en la seguridad vial”.

La incorporación de luminarias LED permite mejorar la visibilidad, reducir el consumo eléctrico y bajar los costos de mantenimiento. En consecuencia, la reconversión impactará en la seguridad de miles de vehículos que circulan diariamente por este corredor estratégico del sur tucumano.

Una obra con impacto regional

Con esta reconversión, el Gobierno provincial y el municipio de Aguilares ratifican el compromiso de garantizar accesos seguros, modernos y energéticamente eficientes. La medida representa no solo una mejora inmediata para los conductores, sino también un paso firme hacia la modernización sustentable de la infraestructura pública en todos los departamentos de Tucumán.