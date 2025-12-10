Agenda de infraestructura: Jaldo se reunió con Graciela Gutiérrez y Aldo Salomón

En un encuentro de diálogo y agenda de obras, el gobernador Osvaldo Jaldo recibió este miércoles al vicepresidente primero de la Legislatura de Tucumán, Aldo Salomón, y a la intendenta de Alderetes, Graciela Gutiérrez, para repasar el avance de proyectos en marcha y planificar nuevas intervenciones de infraestructura.

Gestión

Tras la reunión, Salomón resumió el eje del encuentro: “Mostramos todo el trabajo realizado en estos dos años y planteamos obras para el futuro”.

Uno de los puntos centrales fue el pedido del gobernador para avanzar en un proyecto estratégico: una ruta alternativa de cinco kilómetros que costee el río Salí y mejore el acceso a la autopista y al aeropuerto. Salomón explicó el objetivo: “Es una obra clave para descongestionar el tránsito, especialmente en época de zafra”, y precisó que la iniciativa será evaluada en febrero junto al Ministerio de Obras Públicas.

Legislatura

Salomón también destacó el trabajo coordinado con el vicegobernador Miguel Acevedo y el Bloque Justicialista, en un año marcado por definiciones institucionales como la aprobación del presupuesto provincial: “Estamos trabajando en equipo y preparándonos para un 2026 enfocados en obras”.

En esa línea, valoró que la provincia continúe ejecutando obras con recursos propios y dejó una frase de tono político: “Mientras algunos critican, nosotros trabajamos todos los días para mejorar la vida de la gente”.

Alumbrado

Entre los temas municipales, Salomón remarcó el avance del plan de alumbrado público LED, con una meta ya puesta en el calendario: alcanzar el 100% en 2026: “Queremos que Alderetes y Tucumán sigan creciendo”, concluyó.

Agua potable

Por su parte, la intendenta Graciela Gutiérrez informó que están en ejecución dos nuevos pozos de agua, destinados a reforzar el abastecimiento en distintos sectores del municipio.

El primero se ubica en la zona de Los Gutiérrez y, según indicó, ya cuenta con la aprobación del gobernador para avanzar con la instalación de la red de distribución. Una vez concluida esa etapa, se continuará con el segundo pozo, situado detrás del edificio municipal.

Obras en 2026

Durante el repaso, Gutiérrez enumeró obras que están cerca de concluir y que prevén inaugurarse el próximo año. Entre ellas, mencionó:

Ministerio Popular y de la Defensa , con sede en Alderetes .

Ensanchamiento de la ruta Rivadavia , desde la rotonda de Los Gutiérrez hasta la calle Illia , atravesando el centro del municipio.

Nueva plaza pública , en etapa de culminación.

Pavimentación en el barrio 25 de Mayo, con pavimento rígido y articulado, obra que —según indicó— fue recorrida recientemente por el gobernador.

En ese contexto, afirmó: “La verdad es que el municipio está creciendo. Venimos trabajando incansablemente”.

La intendenta remarcó que, pese al contexto nacional, Alderetes mantuvo el ritmo de obras y recordó dos hechos recientes que convocaron a muchas familias: la inauguración del Parque de las Infancias en el ingreso a la ciudad y el encendido del árbol navideño el 8 de diciembre.

También dejó una evaluación de cierre de año: “Este mes de diciembre es tiempo de evaluaciones, y podemos decir con orgullo que Alderetes está avanzando. Los vecinos nos expresan su satisfacción, aunque sabemos que todavía queda mucho por hacer. Tenemos dos años más de gestión y vamos a seguir trabajando sin descanso, por y para ellos”.

“Seguiremos trabajando, trabajando y trabajando, para que nuestro municipio siga creciendo y evolucionando”.

“Fiesta Segura”

Además, Graciela Gutiérrez invitó al gobernador a participar de la Fiesta Segura, prevista para el próximo lunes a las 18.30, un evento señalado como muy esperado por la comunidad.