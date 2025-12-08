Vía Tucumán

Actos en homenaje a La Inmaculada Concepción en el sur de la provincia

A las 19.30 horas será la tradicional procesión

Yanina Elizabeth Vega

8 de diciembre de 2025,

Las ceremonia en honor de la Inmaculada Concepción, en Concepción, en el sur de la provincia se iniciaran con el saludo a Virgen, Santa Misa y vigilia de oración y canto. Se informó que las misas en este 8 de diciembre serán a las 5,6,7,8,9,10, 11 y 22.30 horas.

El programa completo para este lunes es el siguiente:

A las 15 horas será la preparación de la Imagen con el rezo del Santo Rosario.A las 18, será el encuentro del Bien Común y la Amistad Social.

Finalmente, a las 19.30, tendrá lugar la Misa Central y Procesión presidida por monseñor Juan Antonio Diaz y el clero diocesano

