Acto por el 20° aniversario del Observatorio de la Mujer

“Estuve participando en la conmemoración del 20° aniversario del Observatorio de la Mujer, un espacio fundamental de nuestro Ministerio de Desarrollo Social que funciona en el “Centro de Salud Zenón Santillán”.

Este dispositivo, fundado por la gran Susana Noé, es un lugar de contención, asesoramiento y acompañamiento para mujeres en situación de vulnerabilidad”. Esto lo señaló el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso quien agregó que “seguimos trabajando para construir un Tucumán con igualdad y oportunidades para todas. Reafirmamos nuestro compromiso de profundizar el abordaje interministerial de las problemáticas de género, enfocándonos en la prevención y asistencia a mujeres víctimas de violencia.”

Durante la celebración, hubo una teleconferencia con Dora Barrancos, quien se dedicó a estudiar el feminismo, es investigadora del CONICET y ejerce la docencia en Buenos Aires.

Luego se proyectó un video alusivo, una muestra artística y se entregaron reconocimientos a mujeres tucumanas destacadas.Estuvieron en el acto también la secretaria de la Mujer, Noelia Barros; la directora del Observatorio de la Mujer, Florencia Guerra; la directora del Hospital Centro de Salud, doctora Karina Loto; la secretaria de Articulación Territorial y Desarrollo Local, Elisa Josefina Zarate; la secretaria de Niñez Adolescencia y Familia Graciela Sare; el secretario de Atención a Familias en Riesgo Social, doctor César Elias Dip; el legislador Ernesto Gómez Rossi y otros funcionarios.