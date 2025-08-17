Acto de colación de grados en Ciencias Económicas

En un “Acto de Colación de Grado” en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán se entregaron títulos a 36 graduados de las carreras de Contador Público Nacional y Licenciatura en Administración.

La ceremonia fue en el Aula Magna de esa casa de altos estudios y fue presidida por el decano, Jorge Rospide, acompañado por el vicedecano, Gustavo Sota, junto a la secretaría académica, Liliana Pacheco.

Además estuvo presente el vicepresidente del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán, Julio Stoppini, y la presidenta de la Comisión de Jóvenes Profesionales, Débora Rojas Correa.

En la ocasión Sota destacó “el valor del momento presente como testimonio del pasado recorrido y trampolín hacia el futuro profesional. La palabra tiempo cobra otro significado… que ese pasado valió la pena, de que hoy es una realidad y que el futuro sea muy venturoso.”La secretaria académica, contadora Liliana Pacheco, también entregó los diplomas correspondientes a esta promoción.