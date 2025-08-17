Vía Tucumán

Acto de colación de grados en Ciencias Económicas

Hubo 36 graduados de las distintas carreras de esa unidad académica de la UNT

Yanina Elizabeth Vega

17 de agosto de 2025,

En un “Acto de Colación de Grado” en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán se entregaron títulos a 36 graduados de las carreras de Contador Público Nacional y Licenciatura en Administración.

La ceremonia fue en el Aula Magna de esa casa de altos estudios y fue presidida por el decano, Jorge Rospide, acompañado por el vicedecano, Gustavo Sota, junto a la secretaría académica, Liliana Pacheco.

Además estuvo presente el vicepresidente del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán, Julio Stoppini, y la presidenta de la Comisión de Jóvenes Profesionales, Débora Rojas Correa.

En la ocasión Sota destacó “el valor del momento presente como testimonio del pasado recorrido y trampolín hacia el futuro profesional. La palabra tiempo cobra otro significado… que ese pasado valió la pena, de que hoy es una realidad y que el futuro sea muy venturoso.”La secretaria académica, contadora Liliana Pacheco, también entregó los diplomas correspondientes a esta promoción.

