Acto de apoyo de Germán Alfaro a la candidatura de Jaldo

En un acto organizado por el Partido de la Justicia Social, que lidera el ex intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, hubo una demostración del apoyo de este sector al Frente Tucumán Primero.

El gobernador y candidato a diputado nacional en primer término por el peronismo, Osvaldo Jaldo, fue el principal orador señalando que “este gesto nos llena de fuerza para seguir construyendo un camino de unidad y esperanza para todos los tucumanos”

. Cabe señalar que Alfaro fue intendente en dos periodo representando a Juntos por el Cambio y, fue candidato a vicegobernador por ese sector, en las elecciones del 2023. Luego del quiebre de la coalición, este paso a conformar el frente del PJ.Jaldo agradeció “a los anfitriones de este encuentro, a cada militante y dirigente que con convicción y compromiso se sumó a este gran proyecto. El Partido de la Justicia Social no solo acompaña, sino que forma parte esencial de Tucumán Primero, porque juntos entendimos que las diferencias se superan cuando lo que está en juego es el futuro de nuestra provincia”. Más adelante dijo que “con la senadora Beatriz Ávila(esposa de Alfaro) vamos a seguir trabajando desde el Congreso, y nosotros desde la provincia, para defender lo que nos corresponde por derecho: a nuestros jubilados, a los trabajadores, a la educación pública, a la salud y a cada tucumano y tucumana que necesita de un Estado presente y solidario. Ese es el compromiso que hoy reafirmamos con más fuerza que nunca”.

Estuvieron presente además de Alfaro y Ávila los dirigentes Rolando “Tano” Alfaro, Pablo Alfaro, Ana González, Carlos Ale, Julio Ponce, Rafael Olea, Gabino Díaz, Mariano Arancibia y Rodolfo Ocaranza, entre otros.