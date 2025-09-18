Acevedo y Mansilla definieron los temas de la próxima sesión legislativa

El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, y el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, mantuvieron una reunión de trabajo en la que definieron los temas que se abordarán en la sesión legislativa prevista para este jueves 18 de septiembre.

Durante el encuentro se repasaron los 12 puntos del orden del día, entre los que sobresalen el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la Ley de Ministerios Nº 8450 para transferir al Ministerio del Interior las competencias vinculadas a la promoción del deporte, el Acta Acuerdo con EDET S.A. que establece nuevos plazos tarifarios y de gestión, el DNU que organiza un nuevo régimen para el Servicio Penitenciario Provincial derogando la Ley Nº 4611, y el convenio con el Poder Judicial de la Nación que permitirá la puesta en funcionamiento del Juzgado Federal Nº 3 de Tucumán. También se analizará la nueva Ley de Caducidad.

Al respecto, Mansilla explicó: “Hay que aclarar que la parlamentaria la hicimos la semana pasada con la presencia del vicegobernador, y hoy estuvimos reunidos para la sesión que se haría mañana jueves 18, con la particularidad que seguramente vamos a tener otra sesión el día 2 de octubre. Para mañana tenemos doce puntos para tratar, entre los cuales están los Decretos de Necesidad y Urgencia que presentó el Poder Ejecutivo“.

“Se trabajó en forma conjunta las comisiones legislativas con el Ejecutivo para que se expliquen los temas y no tengamos inconvenientes en el debate”.

De esta manera, quedó confirmado que la sesión se llevará a cabo este jueves a partir de las 8:30. La próxima convocatoria legislativa fue fijada para el jueves 2 de octubre.