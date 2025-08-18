Vía Tres Arroyos / Mascotas

Zoonosis estará en el barrio Benito Machado brindando servicios para la mascotas

Será del 18 al 22 de agosto con servicios gratuitos.

18 de agosto de 2025,

La Dirección de Bromatología y Zoonosis de la Municipalidad de Tres Arroyos informa que desde el 18 al 22 de agosto estarán recorriendo el Barrio Benito Machado y ofreciendo servicios para las mascotas 100% Gratuitos

Cronograma de actividades

Lunes, martes, miercoles y jueves: de 10 a 12:30 horas, en el CAPS (20 de Abril 1865)

  • Entrega de antiparasitarios internos.
  • Colocación de vacuna antirrábica.
  • Toma de turnos para castraciones gratuitas.

Viernes: de 08 a 14:30 horas, frente al CAPS (20 de Abril 1180) llega el móvil de castración, turnos tomados previamente y otras mascotas por orden de llegada.

  • Entrega de antiparasitarios internos.
  • Colocación de vacuna antirrábica.

Por cualquier información comunicarse al Centro de Zoonosis – Pedro N. Carrera 814 - Teléfono 2983-413403.

