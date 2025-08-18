Zoonosis estará en el barrio Benito Machado brindando servicios para la mascotas

La Dirección de Bromatología y Zoonosis de la Municipalidad de Tres Arroyos informa que desde el 18 al 22 de agosto estarán recorriendo el Barrio Benito Machado y ofreciendo servicios para las mascotas 100% Gratuitos

Cronograma de actividades

Lunes, martes, miercoles y jueves: de 10 a 12:30 horas, en el CAPS (20 de Abril 1865)

Entrega de antiparasitarios internos.

Colocación de vacuna antirrábica.

Toma de turnos para castraciones gratuitas.

Viernes: de 08 a 14:30 horas, frente al CAPS (20 de Abril 1180) llega el móvil de castración, turnos tomados previamente y otras mascotas por orden de llegada.

Por cualquier información comunicarse al Centro de Zoonosis – Pedro N. Carrera 814 - Teléfono 2983-413403.