Las diferentes obras que forman parte del 4to Circuito de Teatristas Independientes comenzaron su gira por las diferentes ciudades que componen la Región 11 y el próximo fin de semana, desde Tandil, llegará a Tres Arroyos la obra “Los susurros de Wayra”.

El “Circuito de Teatristas Independientes” fue creado en el año 2022 por un colectivo de teatristas con la finalidad de generar un recorrido zonal por La Región 11, conformada, desde entonces, por los partidos de Ayacucho, Balcarce, Gonzáles Chaves , Benito Juárez , Lobería, Necochea , San Cayetano ,Tandil y Tres Arroyos.

Participan salas y elencos teatrales con el objetivo de fomentar, facilitar, estimular el intercambio, la integración y el desarrollo de la actividad teatral del territorio.

Este año, durante el mes de junio y julio se lanzó la cuarta convocatoria abierta para conformar el “4º Edición del Circuito de Teatristas Independientes Región XI, Centro Sur PBA” y después de un trabajo colectivo de gestión se organizó la programación de acontecimientos teatrales que comenzó abriendo camino entre los partidos de Tres Arroyos y Tandil.

Sentido Menaje se presento en Tandil

El Domingo 14 de septiembre, a las 20 horas, en la sala La Fábrica de la ciudad de Tandil se presentó la obra “Sentido menaje” de Tres Arroyos, del dramaturgo actor y director Andrés Mazzitelli junto a los actores Jorge Ferrer y Roberto Doladé.

Por su parte, el sábado 20 de septiembre, 21 horas, en la Sala Salta la térmica, de Necochea se presentó el elenco de Tandil con la obra de teatro “Paraíso”, de Mariano Rapetti. Sin duda el disfrute de la obra hizo que el público olvidara el frío y la lluvia de la primavera necochense.

Ya está en marcha el 4to Circuito de Teatro Independiente

“Los susurros de Wayra” en La Casona de Tres Arroyos

Este Domingo 28 de septiembre, a las 16 horas en el Centro Cultural La Casona, llega desde Tandil RecoopArte Cooperativa de Trabajo Artístico con la obra de teatro “Los susurros de Wayra”, de Karina Pena, Karina Rodríguez y Verónica Rodriguez.

“Los susurros de Wayra” es un espectáculo para toda la familia.Cuenta como dos entrañables personajes emprenden la aventura de comprender aquello que dice el viento. Un encuentro entre teatro, danza y juego. Una invitación a recorrer sonidos, texturas, voces, textos y movimientos propios de nuestro folklore y a conectarnos con la importancia del cuidado de la tierra.

Ya está en marcha el 4to Circuito de Teatro Independiente

Continúa la programación de Octubre.

El día 10 de octubre el elenco de la Compañía RUEDA Limón de Tres Arroyos, con la obra “De la Tierra a la Luna” se presentará en Ayacucho, formando parte de la programación del Festival de Teatro La rosa de los Vientos, que organiza la Casa del Teatro.

El 11 de octubre, la obra “La casa” de la ciudad de Necochea se presentará en la sala La casa del fondo, de la ciudad de Balcarce.

El día 12 de octubre, la compañía La Revoltosa de Tandil con la obra “Sexo, confesiones y un maniquí” se presentará en La Casa del Teatro de Ayacucho.

El día 17 de octubre la obra “AMNESIA” de Tey Campano de Tres Arroyos se presentará en la sala La fábrica de Tandil.

También el 17 de octubre en la sala del Centro Cultural La Casona de Tres Arroyos, a las 20 horas, se presentará la obra “Cuánto espacio ocupa mi cuerpo” unipersonal, de la actriz, docente/ investigadora Gabriela Cubas, desde la ciudad de Tandil.

Sigue la ruta en el mes de Noviembre

Desde Ayacucho, la compañía Tramoya Teatro viajará a Tandil y el día 15 de noviembre se presentará en la sala Nueve Noventa.

El 23 de Noviembre la compañía de Balcarce La charola Títeres, viajará y se presentará en el Espacio Cultural Municipal de San Cayetano.

Organizan: Teatristas Independientes de la Región, con el apoyo del CPTI y el acompañamiento de la Facultad de Arte (UNICEN) y Teatro La Fábrica.

El equipo de gestión:

Bernarda Domínguez (Ayacucho),

Mercedes Camino (Balcarce)

Silvina Pallotti (Tres Arroyos)

Marianela Moyano (San Cayetano)

Acompañados por:

Edit Rondinone desde el Programa SustentArte de la Facultad de Arte de la UNICEN (Tandil) y Mónica Ávila y Florencia Zaffora desde la “Asociación Civil Amigos del Teatro La Fábrica (Tandil).