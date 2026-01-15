Vía Tres Arroyos / Cultura

Verano 2026: Cultura Activa en las playas del distrito de Tres Arroyos

Las actividades serán abiertas, gratuitas y con materiales incluidos y se desarrollarán durante los meses de enero y febrero en Claromecó, Balneario Orense y Reta.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

15 de enero de 2026,

Verano 2026: Cultura Activa en las playas del distrito de Tres Arroyos
Verano 2026: Cultura Activa en las playas del distrito de Tres Arroyos

La Dirección de Cultura, Educación y Derechos Humanos de la Municipalidad de Tres Arroyos, presenta la propuesta Cultura Activa – Verano 2026, un ciclo de actividades culturales abiertas, gratuitas y con materiales incluidos, que se desarrollará durante los meses de enero y febrero en Claromecó, Balneario Orense y Reta.

La iniciativa propone talleres, salidas fotográficas y encuentros musicales al aire libre, con el objetivo de promover el acceso a la cultura, el encuentro comunitario y el disfrute del espacio público durante la temporada de verano.

Las inscripciones se realizan de manera presencial en los puntos donde se dicta cada actividad, en cada localidad.

Verano 2026: Cultura Activa en las playas del distrito de Tres Arroyos
Verano 2026: Cultura Activa en las playas del distrito de Tres Arroyos

CLAROMECÓ

19/01 – 20 horas - “Práctica de observación. Fotografía, juego y mirada” - Salida fotográfica nocturna a cargo de Ornella Ugalde. Punto de salida: QEA – Espacio de Arte (Calle 28 e/ 9 y 11).

20/01 – 10 horas Taller de collage - Dicta: Agustina de la Cal. Lugar: QEA Espacio de Arte.

23/01 – 20 horas - Sunset Cultural - Show de Adrián Pandilla en el parador Posta del Faro.

29/01 – 10 horas - Decoración en crochet - Dicta: Leticia Sánchez. Lugar: QEA Espacio de Arte.

BALNEARIO ORENSE

27/01 – 10 horas - Taller de collage - Dicta: Agustina de la Cal. - Lugar: Oficina de Turismo del Balneario Orense.

29/01 – 20 horas - “Práctica de observación. Fotografía, juego y mirada” - Salida fotográfica nocturna a cargo de Ornella Ugalde. - Punto de salida: Oficina de Turismo del Balneario Orense.

30/01 – 20 horas - Sunset Cultural - Show de Adrián Pandilla en el Parador Colifa.

04/02 – 10 horas - Decoración en crochet - Dicta: Leticia Sánchez - Lugar: Oficina de Turismo del Balneario Orense.

RETA

21/01 – 10:30 horas - Decoración en crochet - Dicta: Leticia Sánchez - Lugar: Biblioteca Popular “Un Mundo de Libros” (Calle 35 y 42).

26/01 – 20 horas - “Práctica de observación. Fotografía, juego y mirada” - Salida fotográfica nocturna a cargo de Ornella Ugalde - Punto de salida: Biblioteca Popular “Un Mundo de Libros”.

03/02 – 10:30 horas - Taller de collage - Dicta: Agustina de la Cal - Lugar: Biblioteca Popular “Un Mundo de Libros”.

13/02 – 20 horas - Sunset Cultural - Show de Adrián Pandilla en el parador Tequila Beach.

Temas Relacionados

MÁS DE Cultura
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS