La Dirección de Cultura, Educación y Derechos Humanos de la Municipalidad de Tres Arroyos, presenta la propuesta Cultura Activa – Verano 2026, un ciclo de actividades culturales abiertas, gratuitas y con materiales incluidos, que se desarrollará durante los meses de enero y febrero en Claromecó, Balneario Orense y Reta.

La iniciativa propone talleres, salidas fotográficas y encuentros musicales al aire libre, con el objetivo de promover el acceso a la cultura, el encuentro comunitario y el disfrute del espacio público durante la temporada de verano.

Las inscripciones se realizan de manera presencial en los puntos donde se dicta cada actividad, en cada localidad.

Verano 2026: Cultura Activa en las playas del distrito de Tres Arroyos

CLAROMECÓ

19/01 – 20 horas - “Práctica de observación. Fotografía, juego y mirada” - Salida fotográfica nocturna a cargo de Ornella Ugalde. Punto de salida: QEA – Espacio de Arte (Calle 28 e/ 9 y 11).

20/01 – 10 horas Taller de collage - Dicta: Agustina de la Cal. Lugar: QEA Espacio de Arte.

23/01 – 20 horas - Sunset Cultural - Show de Adrián Pandilla en el parador Posta del Faro.

29/01 – 10 horas - Decoración en crochet - Dicta: Leticia Sánchez. Lugar: QEA Espacio de Arte.

BALNEARIO ORENSE

27/01 – 10 horas - Taller de collage - Dicta: Agustina de la Cal. - Lugar: Oficina de Turismo del Balneario Orense.

29/01 – 20 horas - “Práctica de observación. Fotografía, juego y mirada” - Salida fotográfica nocturna a cargo de Ornella Ugalde. - Punto de salida: Oficina de Turismo del Balneario Orense.

30/01 – 20 horas - Sunset Cultural - Show de Adrián Pandilla en el Parador Colifa.

04/02 – 10 horas - Decoración en crochet - Dicta: Leticia Sánchez - Lugar: Oficina de Turismo del Balneario Orense.

RETA

21/01 – 10:30 horas - Decoración en crochet - Dicta: Leticia Sánchez - Lugar: Biblioteca Popular “Un Mundo de Libros” (Calle 35 y 42).

26/01 – 20 horas - “Práctica de observación. Fotografía, juego y mirada” - Salida fotográfica nocturna a cargo de Ornella Ugalde - Punto de salida: Biblioteca Popular “Un Mundo de Libros”.

03/02 – 10:30 horas - Taller de collage - Dicta: Agustina de la Cal - Lugar: Biblioteca Popular “Un Mundo de Libros”.

13/02 – 20 horas - Sunset Cultural - Show de Adrián Pandilla en el parador Tequila Beach.