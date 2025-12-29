Carolina Goicoechea, directora de Turismo de la Municipalidad de Tres Arroyos, junto a los delegados de las localidades, presentó “Marea Rural” un programa que busca vincular los destinos rurales del distrito de Tres Arroyos con sus localidades balnearias.

La propuesta contempla visitas guiadas los días miércoles de enero que incluye traslado gratuito en combis municipales, con salidas desde Tres Arroyos y desde las localidades de playa.

Este programa requiere inscripción mediante formulario, que estará proximamente disponible en la página web de la Dirección de Turismo de Tres Arroyos y se aclara que los consumos y servicios en cada destino correrán por cuenta de los visitantes.

Un enero a puro Turismo Rural en las localidades del distrito de Tres Arroyos

Goicoechea expreso que este programa busca que los destinos rurales “tengan la oportunidad de darse a conocer más allá del público local y regional, aprovechando la afluencia turística en Reta, Claromecó y Orense”.

Cronograma

“Marea Rural” comenzará el día 7 de enero en Copetonas. Las combis partirán desde Reta y Tres Arroyos. La visita incluirá el Parador 72, el Museo Regional, recorridos por el pueblo y una parada en el tradicional Bar de Lira

14 de enero en San Mayol. Las combis parirán desde Claromecó y Tres Arroyos. El punto de encuentro será el Parque de la Estación, con acceso al museo y la biblioteca ferroviaria, una visita guiada histórica y arquitectónica, y un cierre en el vivero Flor de Dani, con cena y participación de artistas locales.

21 de enero en San Francisco de Bellocq. Las combis partirán desde Orense y Tres Arroyos. El recorrido comenzará en el Monumento a los Colonos, incluirá el museo y centro cultural, y visitas a emprendimientos locales como el hospedaje La Primavera.