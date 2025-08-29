Tres Arroyos: Se llevó a cabo en el teatro Municipal la capacitación sobre “Ojos en Alerta”

El jueves, en el Teatro Municipal, se llevó adelante la primera capacitación abierta del programa “Ojos en Alerta”, una herramienta que busca fortalecer la seguridad mediante la comunicación directa entre los vecinos y el Centro de Seguridad local a través de WhatsApp.
La actividad, organizada por la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Tres Arroyos, estuvo dirigida a vecinos, personal de seguridad y toda persona interesada en sumarse a esta propuesta.
Con una duración de aproximadamente 40 minutos, la capacitación permitió conocer el funcionamiento del sistema y las formas en que la comunidad puede participar de manera activa en la prevención.
Durante la jornada se explicó el uso del número de contacto del programa, que se brinda únicamente a quienes asisten a las capacitaciones. Allí se detallan las prioridades de urgencia y los criterios de funcionamiento, garantizando un uso responsable y eficaz de la herramienta.
El programa ya cuenta con la adhesión de comerciantes de la ciudad y ahora se amplía a todos los vecinos, con el objetivo de generar un canal ágil y efectivo para dar aviso ante hechos delictivos o situaciones de urgencia.
Desde el Municipio remarcaron que la seguridad se construye de manera colectiva y convocaron a más vecinos a ser parte de esta iniciativa.