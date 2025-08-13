Vía Tres Arroyos / artesanos

Tres Arroyos: se lleva a cabo este fin de semana la Feria Nacional de Artesanos

Viernes, sábado y domingo en el Polideportivo Municipal.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

13 de agosto de 2025,

Tres Arroyos: se lleva a cabo este fin de semana la Feria Nacional de Artesanos
se lleva a cabo este fin de semana la Feria Nacional de Artesanos

Este viernes, sábado y domingo se llevará a cabo en el Polideportivo Municipal de Tres Arroyos la 26ª edición de la Feria Nacional de Artesanos, un evento que ya es un clásico en la ciudad.

La feria podrá visitarse en los siguientes horarios:

Viernes 15: de 14 a 22 horas.

Sábado 16: de 10 a 22 horas.

Domingo 17: de 10 a 20 horas.

Vas a encontrar: Artesanos de todo el país; Trabajo en vivo y exposiciones únicas, Buffet con sabores del mundo a cargo de las colectividades extranjeras de nuestra ciudad.

Las entradas tendrán un valor de $1000 - Jubilados y pensionados: entrada gratuita; menores de hasta 11 años (inclusive) gratis.

26ª Ferian Nacional de Artesanos en Tres Arroyos
26ª Ferian Nacional de Artesanos en Tres Arroyos

Temas Relacionados

MÁS DE artesanos
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS