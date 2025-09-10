Tres Arroyos: Reunión informativa sobre “Primavera segura”

La Dirección de Políticas para la Juventud de la Municipalidad de Tres Arroyos, en conjunto con la Secretaria de Seguridad, invitan a la comunidad a participar de una reunión virtual este viernes 12 de Septiembre a las 19:30 horas con el fin de dialogar sobre las actividades previstas para la fiesta de la Primavera en Claromecó y la participación del municipio con “Primavera Segura”.

Julian Tornini expresó: “es importante que los padres estén al tanto de lo que vamos a hacer y puedan resolver sus dudas o inquietudes así como también comentarles sobre el trabajo realizado estas semanas en las escuelas con la charla preventiva”.

Los interesados deberán escribir al WhatsApp de Juventud 2983-456538 solicitando el link de la reunión.