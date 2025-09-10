Vía Tres Arroyos / Día de la Primavera

Tres Arroyos: Reunión informativa sobre “Primavera segura”

Se invita a la comunidad a participar de una reunión virtual este viernes 12 de Septiembre a las 19:30 horas.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

10 de septiembre de 2025,

Tres Arroyos: Reunión informativa sobre “Primavera segura”
Reunión informativa sobre “Primavera segura”

La Dirección de Políticas para la Juventud de la Municipalidad de Tres Arroyos, en conjunto con la Secretaria de Seguridad, invitan a la comunidad a participar de una reunión virtual este viernes 12 de Septiembre a las 19:30 horas con el fin de dialogar sobre las actividades previstas para la fiesta de la Primavera en Claromecó y la participación del municipio con “Primavera Segura”.

Julian Tornini expresó: “es importante que los padres estén al tanto de lo que vamos a hacer y puedan resolver sus dudas o inquietudes así como también comentarles sobre el trabajo realizado estas semanas en las escuelas con la charla preventiva”.

Los interesados deberán escribir al WhatsApp de Juventud 2983-456538 solicitando el link de la reunión.

Temas Relacionados

MÁS DE Día de la Primavera
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS