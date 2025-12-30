Tres Arroyos: refuerzan la prevención y la seguridad para la temporada, foco en narcotráfico, patrulla municipal y Operativo Sol

El secretario de Seguridad del municipio, Juan Apolonio, trazó un balance del trabajo realizado durante el año y explicó cómo se prepara el distrito de Tres Arroyos para la temporada de verano, con especial atención en la prevención del delito, el combate al narcotráfico y el despliegue del Operativo Sol en las localidades costeras.

Uno de los ejes destacados de la gestión es la creación de la delegación de narcotráfico, una decisión que, según explicó, marca el rumbo de la política de seguridad local. “Son dos cuestiones importantes que marcan el rumbo que pretende esta gestión: la tecnología al servicio de la seguridad y el trabajo fuerte en prevención del delito, especialmente en la lucha contra el narcotráfico”, señaló.

Apolonio remarcó que durante todo el año se llevaron adelante múltiples acciones en ese sentido, incluyendo allanamientos y operativos conjuntos, que fueron informados oportunamente a través de los canales oficiales.

Falta de efectivos policiales y rol del municipio

Consultado sobre la escasez de personal policial, el funcionario explicó que se trata de una problemática que afecta a gran parte de los municipios del interior bonaerense. “La provincia no está reclutando personal como antes. La vocación policial no está bien vista en los últimos tiempos y, además, el sueldo no es de los mejores”, sostuvo.

A ello se suma que quienes ingresan deben cumplir un período mínimo de permanencia en el Ministerio de Seguridad provincial, lo que desalienta a muchos jóvenes del interior. “Todo ese combo hace que sean muy pocos los jóvenes que quieran asumir la responsabilidad de transformarse en efectivos policiales”, afirmó.

Ante este escenario, Apolonio destacó el rol del municipio en el fortalecimiento de las áreas preventivas. “Estamos trabajando dentro de las facultades que nos da la ley orgánica, creando y fortaleciendo personal municipal en prevención. Si no tenemos recurso humano, por más tecnología o móviles que tengamos, no sirve de nada”, subrayó.

Actualmente, la patrulla municipal de prevención cuenta con 21 efectivos. “No son tantos, pero nos quedamos con personal comprometido, que trabaja intensamente, ha esclarecido delitos y realiza tareas de prevención”, explicó. En ese sentido, valoró la vocación del equipo: “No es un empleo municipal más. Son funcionarios que tienen responsabilidades y eso requiere compromiso y vocación”.

Juan Apolonio - Centro de Monitoreo Tres Arroyos

Reclamos a la Provincia y refuerzos para el verano

Apolonio confirmó que el reclamo por más efectivos policiales se mantiene activo. “El intendente cada vez que tiene oportunidad lo plantea ante las autoridades del Ministerio. Es un reclamo generalizado de toda la provincia”, indicó.

De cara a la temporada estival, el funcionario anunció que el Operativo Sol ya está en marcha. “A partir del primero de enero vamos a contar con 84 efectivos policiales y dos móviles, algo que no tuvimos el año pasado”, detalló. La mayoría de los agentes serán egresados recientes de las escuelas de formación policial, acompañados por refuerzos de caballería que ya trabajan en Claromecó.

Nocturnidad, iluminación y ordenamiento del tránsito

Otro de los puntos centrales será el control de la nocturnidad en Claromecó, especialmente durante la madrugada del 1° de enero. Apolonio destacó la importancia de la nueva iluminación instalada en el sector, una medida clave para la prevención. “La iluminación y el ordenamiento del estacionamiento eran dos condiciones fundamentales para dar mayor tranquilidad”, explicó.

El operativo incluirá zonas de estacionamiento acondicionadas y un despliegue especial de fuerzas para evitar el ingreso de vehículos a la playa. “Vamos a desplegar el UTB para evitar maniobras peligrosas y proteger la integridad física de las personas, porque va a haber una gran concentración de jóvenes”, sostuvo.

Controles en accesos y uso de tecnología

Finalmente, el secretario confirmó que continúan los controles en los accesos a la ciudad y rutas del distrito. “Siguen los operativos en la Ruta 228, a los que se suma la tecnología de lectores de patentes. Cuando un vehículo con impedimento pasa por el sistema, suena una alarma en el centro de monitoreo”, explicó.

Estos controles se realizan de manera conjunta entre seguridad vial, tránsito municipal y fuerzas nacionales. “Es un trabajo coordinado entre tres fuerzas”, señaló.

De cara al verano, Apolonio reconoció que se trata de una temporada atípica y que la planificación se realiza con márgenes cortos. “Trabajamos con una planificación de 15 días, porque influyen mucho el clima y la situación económica. Vamos a tener que hacer una reingeniería permanente”, concluyó.