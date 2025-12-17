Este martes alrededor de las 15:30 horas, personal del G.T.O, y de la Estación de Policia de Seguridad Comunal a cargo del Comisario Cristian Tedini, procedió a la aprehensión de una mujer de 43 años, identificada como Minetti Mirta Gabriela, quien el mismo día, le sustrajo dinero a un hombre de 78 años, quien le habría brindado alojamiento transitorio la noche del lunes.

La víctima constató el faltante del dinero, cuando Minetti ya se había marchado del domicilio, obviamente sospechando de la misma, ya que no noto desorden, ni ingreso de otra persona a su propiedad, ubicado en la primera cuadra de la calle de Dean Funes.

Tres Arroyos: por tercera vez en 13 días detienen a una mujer por robo

Minetti fue interceptada por la policía en calle Caseros al a 600 de esta ciudad, donde por razones de necesidad y urgencia se procede a la requisa de la mujer, y al secuestro de un poco mas de cuatrocientos mil pesos en su poder, no pudiendo justificar su procedencia.

Se procede además del secuestro del celular de la misma, diligencia ordenada por la UFIJ de intervención.

Tres Arroyos: por tercera vez en 13 días detienen a una mujer por robo

Se instruyen actuaciones prevencionales por el delito de Hurto, con intervención de la UFIJ Nro. 16 del Depto. Judicial local, a cargo del Sr. Agente Fiscal Dr. Gabriel Iván Lopazzo.

Vale recordar que Minetti fue aprehendida el 4 de diciembre por robar un auto, el día 11 por robar alimentos en el CCE y este martes 16 por el robo descripto en esta nota.