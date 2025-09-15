Tres Arroyos: plazo de entrega para el concurso Eco Murales

La Subsecretaría de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Tres Arroyos informa que continúa vigente el concurso de EcoMurales, una iniciativa destinada a alumnos y alumnas de nivel secundario.

El certamen consiste en la realización de un boceto de mural cuya temática central es la gestión de residuos, con el objetivo de promover la creatividad, la conciencia ambiental y el compromiso de los jóvenes con el cuidado del entorno.

El plazo de entrega de bocetos será hasta el viernes 3 de octubre.

Posteriormente, desde el lunes 6 al lunes 13 se realizará la exposición de los trabajos en el Museo Municipal José A. Mulazzi.

La entrega de premios: será el lunes 13 de octubre, a las 19.30 hs, en el museo.

El boceto ganador será plasmado en un mural que se pintará en la Cooperativa Obrera, convirtiendo la propuesta en una acción concreta de arte y concientización comunitaria.