Tres Arroyos: nuevo taller de la Escuela de Emprendedores: “Activá tu emprendimiento”

El taller tendrá una duración de dos clases, iniciando el jueves 14 de agosto.

7 de agosto de 2025,

Tres Arroyos: nuevo taller de la Escuela de Emprendedores: “Activá tu emprendimiento”

La Oficina de Empleo y Capacitación, junto a la Dirección de Industria, Comercio y Emprendedurismo de la Municipalidad de Tres Arroyos, invitan a participar del nuevo taller de la Escuela de Emprendedores: “Programa de acompañamiento: Activá tu emprendimiento”.

La capacitación estará a cargo de Celeste Ferrara, responsable de la Unidad de Fiscalización municipal, y está pensada para quienes buscan fortalecer sus proyectos con herramientas prácticas y asesoramiento personalizado.

El taller tendrá una duración de dos clases, iniciando el jueves 14 de agosto a las 18:00 hs, en la sede de Empleo (calle 1810 N° 475, planta baja).

La inscripción es gratuita y al finalizar los dos encuentros se entregarán certificados de participación.

Quienes deseen participar pueden inscribirse HACIENDO CLIC ACÁ

