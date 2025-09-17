En el Mes de la Salud Mental, que se conmemora en octubre, se lanza una nueva edición del concurso “Psicoadolescentes”, un espacio pensado para que las juventudes puedan expresarse, compartir lo que sienten y generar conciencia sobre la importancia de cuidarnos entre todos y todas.

La convocatoria está abierta para estudiantes de nivel secundario de todas las escuelas del Partido de Tres Arroyos.

Tres Arroyos: nueva edición del concurso “Psicoadolescentes”

¿Cómo participar?

En grupos, deberán crear un video de hasta 90 segundos (formato reel o TikTok) pensado para llegar a otros chicos y chicas de secundaria. El tema es libre, siempre que esté vinculado al cuidado y la concientización sobre la salud mental en las adolescencias.

Podrán presentar más de una propuesta por escuela y por curso, siempre con distintos seudónimos para identificarse.

La inscripción se hace a través del formulario que podés encontrar HACIENDO CLIC ACÁ

Allí cada grupo completará: nombres de los/las participantes, escuela y curso al que pertenecen, seudónimo elegido, docente acompañante y título del video. Además, tendrán que contar con el acompañamiento de un/a profesional en la temática.

¿Qué pasa si ganás?

El video ganador será producido, editado y difundido en los medios de comunicación y en los canales oficiales del Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos.

Fechas importantes:

•Inscripción: hasta el miércoles 1° de octubre a las 14 horas.

•Envío del material: hasta el miércoles 8 de octubre a las 14 horas, al mail prensa.hcd@tresarroyos.gov.ar

•Socialización de los videos y entrega de premios: martes 14 de octubre a las 09 horas., en el Salón Blanco del Palacio Municipal (Av. Rivadavia N°1, 1° piso).