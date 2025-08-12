Tres Arroyos: Nicolás Felipe y Gabriel Francia presente en el Congreso Nacional del Agua

El delegado del Ente Descentralizado de Claromecó, Nicolás Felipe, y el secretario de Gestión Ambiental, Gabriel Francia, participaron del Congreso Nacional del Agua, desarrollado en la ciudad de Mar del Plata.

Durante el encuentro, asistieron a diversas actividades, entre ellas la mesa de debate de especialistas en la que disertó el geólogo y experto en costas, Federico Islas. En su exposición, Islas abordó distintos escenarios para el modelado costero ante el ascenso del nivel del mar hacia finales de este siglo, así como los procesos de erosión que afectan a distintas regiones del país.

Nicolás Felipe y Gabriel Francia presente en el Congreso Nacional del Agua

En el caso particular de Claromecó, se destacó que el nivel de erosión es medio, aunque se realizó un llamado de atención hacia aquellas ciudades con estuarios —como es el caso de Claromecó—, donde no se ha profundizado lo suficiente sobre la problemática que ocasiona el desagote del arroyo.

Nicolás Felipe y Gabriel Francia presente en el Congreso Nacional del Agua

Tras el congreso, Felipe y Francia participaron de una reunión más informal con especialistas y representantes de otras localidades, donde se debatieron posibles acciones a implementar de forma inmediata, con el objetivo de que la comunidad comprenda la importancia de esta problemática y se involucre en su abordaje.