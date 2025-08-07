Tres Arroyos: más de 120 niños participaron de la Asamblea Zonal de “Decisión Niñez”

Más de 120 niños participaron de la Asamblea Zonal del programa Decisión Niñez que se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Cultural La Estación de Tres Arroyos donde se presentaron 20 proyectos comunitarios que los distintos grupos pensaron, defendieron y debatieron.

En esta edición hubo presencia de los municipios de Gonzales Chaves, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Monte Hermoso y Tres Arroyos.

Martín Garate secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Tres Arroyos expresó al respecto: “estamos muy felices porque que ya hicimos realidad dos proyectos elaborados en nuestra ciudad en 2024, que benefician a los niños y niñas de Villa Italia con el cine de su barrio y estamos muy prontos a inaugurar la placita del Barrio Municipal. Estas propuestas no resultaron seleccionados por el presupuesto provincial, pero ya lo estamos concretando desde nuestra gestión, como clara muestra de nuestro compromiso con las voces de las infancias y adolescencias”.

Y agregó: “Estas instancias nos enseñan, nos inspiran y nos interpelan. Como gestión, tenemos la gran oportunidad de hacer realidad lo que los chicos y chicas sueñan, piensan y proyectan con amor por su comunidad. Porque cuando se sienten verdaderamente escuchados, su capacidad de transformar el entorno es inmensa. A todos los niños y niñas: gracias por su compromiso, por su creatividad, y por recordarnos, una vez más, que el futuro se construye desde el presente, con ustedes como protagonistas.”

“Hoy celebramos mucho más que proyectos ganadores: celebramos el proceso colectivo, la construcción democrática, la empatía, la participación y el aprendizaje que dejaron en cada rincón de nuestra comunidad” - finalizó.

más de 120 niños participaron de la Asamblea Zonal de “Decisión Niñez”

¿Qué es Decisión Niñez y qué sucedió en la edición 2025?

Decisión Niñez es una iniciativa del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, basada en presupuesto participativo, que permite que sean los jovenes quienes piensen, diseñen y defiendan los proyectos que sueñan para sus territorios.

En esta ediciòn, diez proyectos fueron seleccionados para recibir financiamiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, por un monto de $1.200.000 cada uno:

De 8 a 12 años:

“El cumple de mi escuela” – Cnel. Dorrego

“La plaza de todos, parte 2” – Cnel. Dorrego

“Más tecnología para actuar” – Orense, Tres Arroyos

“Pringles juega” – Cnel. Pringles

“Una biblioteca para todas las personas” – Monte Hermoso

De 13 a 17 años:

“El deporte y su importancia en nuestra localidad” – Vázquez, Gonzales Chaves

“Estación solar” – Cnel. Dorrego

“La plaza del pueblo” – Copetonas, Tres Arroyos

“Más deporte, más salud” – Indio Rico, Cnel. Pringles

“Restaurando” – Cnel. Pringles.