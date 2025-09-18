Este jueves, alrededor de las 00:15 horas, personal de la Comisaría Primera de Tres Arroyos, aprehendió a un hombre de 40 años por golpear a su pareja en el rostro y amenazarla con un cuchillo.

El hecho ocurrió en un domicilio de calle Buchardo al 500 y la víctima es una mujer de 46 años.

Activándose los protocolos del caso, la víctima fue trasladada a Comisaria de la Mujer y Familia local, donde además de recibir la contención necesaria, se le recepcionó declaración testimonial por lo ocurrido.

Tres Arroyos: golpeó em el rostro a su pareja y la amenazó con un cuchillo

El aprehendido fue trasladado a la sede de la Comisaría Primera fines cumplimentar recaudos legales necesarios.

Se iniciaron actuaciones prevencionales por LESIONES LEVES, AMENAZAS AGRAVADAS E INF. LEY 12569, con intervención de la UFIJ Nro. 6 del Depto. Judicial local a cargo de la Dra. Ramos.