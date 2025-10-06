Vía Tres Arroyos / Terrenos

Tres Arroyos este martes se realizará el sorteo público del programa “Un Lote para mi Familia”

A las 10:30 horas, frente a escribano público, en las instalaciones del Centro Cultural, con acceso abierto al público.

Redacción Vía Tres Arroyos

6 de octubre de 2025,

edificio de la Municipalidad de Tres Arroyos

La Municipalidad informa que el día martes 7 de octubre se llevará a cabo el primer sorteo del programa “Un Lote para mi Familia”, destinado a aquellos postulantes que han completado en tiempo y forma la documentación requerida.

El sorteo se realizará a las 10:30 horas, frente a escribano público, en las instalaciones del Centro Cultural, con acceso abierto al público.

Este proceso tiene como objetivo garantizar la transparencia y equidad en la asignación de los lotes disponibles. El listado de solicitudes aceptadas, entre las cuales se efectuará el sorteo, se adjunta al presente comunicado.

Ante cualquier consulta o inquietud los interesados pueden dirigirse a la Oficina de Tierras, ubicada en el Palacio Municipal.

Asimismo, se invita a los medios de comunicación locales y regionales a presenciar y cubrir esta instancia clave del programa.

El listado de las solicitudes aceptadas es el siguiente:

