En una vivienda ubicada en calle Mar del Plata entre el 400 y el 500 del barrio de Colegiales se llevó a cabo una orden de allanamiento en la cual se secuestró marihuana, dinero en efectivo y celulares.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, con la colaboración de la Policía Comunal, el Escuadrón de Caballería local y el grupo de Fuerzas Especiales GAD de Bahía Blanca.

Tres Arroyos: en operativo antidrogas incautan marihuana, dinero y celulares

La orden judicial fue emanada por el Juzgado de Garantías a cargo de la doctora Fabiana Brandolín, a solicitud de la UFI N° 17 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, dirigida por el doctor Gabriel Lopazzo.

Asimismo, los moradores de la vivienda fueron puestos a disposición de la Justicia, la cual definirá, en definitiva, la situación procesal de los encausados, en el marco de las actuaciones que lleva adelante la Fiscalía interviniente.