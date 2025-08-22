Tres Arroyos: el Municipio inauguró el nuevo Centro de Monitoreo con tecnología de última generación

En el marco de una política integral de prevención y seguridad, el intendente Pablo Garate encabezó la inauguración del nuevo Centro de Monitoreo de Tres Arroyos, junto al secretario de Seguridad Juan Apolonio, la directora de Coordinación Administrativa del área, María Paz López Peralta, el director de Coordinación Operativa Martín Legarreta, funcionarios del Ejecutivo, personal de seguridad y vecinos.

el Municipio inauguró el nuevo Centro de Monitoreo con tecnología de última generación

La remodelación implicó una reformulación completa del centro de operaciones, con nueva infraestructura tecnológica y edilicia, y la actualización total del software de control y gestión de imágenes.

Actualmente, el distrito cuenta con 70 domos de videovigilancia y 10 lectoras de patentes, herramientas clave para la prevención y la respuesta rápida ante emergencias.

El intendente Garate destacó que este avance se enmarca en una nueva política de seguridad, que también incluye la capacitación del personal en el Instituto Universitario Juan Vucetich, la incorporación de un nuevo sistema de radio para las comunicaciones, y la articulación con las patrullas de prevención.

“Decidimos invertir en infraestructura, tecnología y formación de nuestro personal, porque entendemos que la seguridad es un derecho y una prioridad para nuestros vecinos. Con este nuevo Centro de Monitoreo, Tres Arroyos cuenta con más y mejores herramientas para cuidar a su gente”, expresó Garate durante el acto.

En la ceremonia también participó Agustín Vinches, gerente de la empresa Exanet, proveedora del sistema de vigilancia, junto a autoridades locales, empleados y público en general.

