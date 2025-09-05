Tres Arroyos. el 30 de septiembre finaliza el concurso “tapitas solidarias”

La Subsecretaria de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Tres Arroyos recuerda que el 30 de septiembre finaliza el concurso “Tapitas Solidarias”, destinado a Jardines de Infantes y Escuelas Primarias públicas y privadas del Partido de Tres Arroyos premiando al primer y segundo establecimiento que logre juntar más kg de tapitas.

El objetivo es concientizar sobre las problemáticas ambientales, fomentar el interés en el cuidado como herramienta fundamental para la gestión ambiental, la importancia del reciclaje, la aplicación de las 3R (reducir, reutilizar, reciclar) y contribuir a la recuperación de este material con un fin solidario.

Las tapitas recuperadas son enviadas a la FUNDACION HOSPITAL DE PEDIATRIA GARRAHAN gracias a la colaboración de Transporte Goizueta.

Los premios son: 1° un proyector con pantalla + estación ambiental, 2° un parlante + estación ambiental.

Consultá las bases y condiciones a través de los siguientes medios:

Instagram:@gestionambientalta

mail: gestionambiental@tresarroyos.gov.ar

WhatsApp: 2983-648571 o en AV. Güemes N° 630.