Tres Arroyos: convocatorias Fiesta del Trigo 2026 para Sponsors y gastronómicos

A pocas semanas de realizarse La Fiesta Provincial del Trigo una de las fiestas más importantes del distrito, se comenzarán a anunciar las fechas para las diferentes convocatorias y ser parte del evento.

La primera convocatoria es para pliegos gastronómicos que incluye: fogones, carros gastronómicos, puestos cerveceros, kioscos y carros ferneteros; los cuales podrán estar en alguno de los diversos puntos del predio (patio cervecero convocatoria a parte).

La presentación de los pliegos se podrá realizar del 2 de febrero hasta el 13 de febrero. Y por consultas respecto al tema se pueden realizar al 2983-41777.

Y la segunda convocatoria, la cual se hace por primera vez es como sponsors de la fiesta, estando apuntado a comercios y empresas locales que con su imagen quieran también ser parte. En este caso el periodo de inscripción es desde hoy 15 de enero. Por consultas 2983-457096.

En los próximos días se irán publicando las demás convocatorias.

Toda la información estará en las redes oficiales del municipio -Municipalidad de Tres Arroyos-.

Por consultas generales dirigirse al Centro Cultural La Estación en Av. Ituzaingó 320 en el horario de 7 a 14hs, al WhatsApp 2983-417777 o al email ftrigo@tresarroyos.gov.ar