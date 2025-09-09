Tres Arroyos: Cierre de inscripción al programa “Un Lote para Mi Familia”

El Municipio de Tres Arroyos recuerda que el próximo 14 de septiembre finaliza el plazo de inscripción al programa “Un Lote para Mi Familia”, una política pública destinada a facilitar el acceso a la tierra para la construcción de viviendas familiares.

La inscripción puede realizarse de manera:

Online: [https://loteo.tresarroyos.gov.ar/]

Presencial: en la Oficina de Desarrollo Territorial (Av. Rivadavia 1, Tres Arroyos) o en cada delegación municipal.

Requisitos principales

Edad: entre 22 y 65 años.

Residencia comprobable: 5 años en Tres Arroyos o 3 años en Orense/Claromecó.

Ingresos equivalentes a categoría 2 municipal (recibo de sueldo o carta compromiso de ingresos).

Fechas clave

Cierre de inscripción: 14/09

Sorteos con escribano: 07/10 en Tres Arroyos, 08/10 en Orense y 09/10 en Claromecó.

El programa contempla un anticipo del 30% del valor del lote y financiación en 40 cuotas mensuales. Los adjudicatarios deberán construir una vivienda única y familiar en el terreno asignado.