Tres Arroyos: Charla “Organización Cooperativa en mercados capitalistas”

El próximo martes 16 de septiembre a las 19:30 horas, en la filial del Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. de Tres Arroyos, ubicada en Chacabuco 99, se brindara una charla abierta a todo público, a cargo de Marcelo Perilli denominada “Organización Cooperativa en mercados capitalistas”.

Perilli es Contador Publico Mat. 25540-8, Vicepresidente de la Comisión de Asociados de la filial Tres Arroyos del Banco Credicoop, con amplia trayectoria en la gestión de empresas cooperativas.

Charla “Organización Cooperativa en mercados capitalistas”

Desde la Comisión de Asociados local se invita a participar de la actividad, promoviendo el debate e intercambio de ideas con el objetivo de seguir construyendo lazos entre los distintos actores de la comunidad.