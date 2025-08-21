Vía Tres Arroyos / Pueblos Originarios

Tres Arroyos: Ceremonia de la Pachamama este sábado en la plaza San Martín

Encuentro Indigena invita a todos los interesados a participar.

Redacción Vía Tres Arroyos
21 de agosto de 2025,

Este sábado 23 de agosto se llevará a cabo en la Plazoleta de los Pueblos Originarios ubicada en la plaza San Martín, la tradicional Ceremonia a la Pachamama, la Madre Tierra.

La cita es a las 11 horas y la tradicional ceremonia será realizada por Delia Chavez, Amauta guaraní, que acompaña a la Organización Encuentro Indigena de Tres Arroyos desde sus comienzos y quien da inicio a las ceremonias en nuestra ciudad.

Durante la ceremonia, se realizarán ofrendas que simbolizan gratitud y respeto hacia la Pachamama. La celebración es una práctica ancestral de los pueblos andinos que consiste en agradecer y ofrendar a la tierra todo lo recibido durante el año.

Desde Encuentro Indigena invitan a toda la comunidad a unirse a esta celebración, que representa un momento de reflexión y conexión con nuestra tierra, reafirmando nuestro compromiso con los pueblos originarios y sus cosmovisiones.

