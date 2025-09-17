Tres Arroyos: aprehendido por violencia de género

Este martes aproximadamente a las 21:15 horas, personal de La Estación de Policia de Seguridad Comunal de Tres Arroyos, Comisaria Primera, procedió en la primer cuadra de la calle Magallanes de esta ciudad a la aprehensión de un hombre de 32 años, quien momentos previos tomo fuertemente del cabello a su pareja de 26 años, jalándolo, causándole lesiones de carácter leves.

Ante el llamado al 911, rápidamente se activaron los protocolos del caso, siendo la víctima fue trasladada a Comisaria de la Mujer y Familia local, donde se le recepcionó declaración testimonial por lo ocurrido.

El aprehendido fue trasladado hacia sede de la Comisaría Primera a los fines legales pertinentes.

aprehendido por violencia de género

Se iniciaron actuaciones prevencionales por Lesiones Leves Agravadas, e Inf. Ley 12569 con intervención de la UFIJ Nro. 6 del Depto. Judicial local a cargo de la Dra. Ramos.-