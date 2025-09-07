Vía Tres Arroyos / Violencia de género

Tres Arroyos: aprehendido por violencia de género

Lesionó a su pareja y causó daños en su propiedad.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

7 de septiembre de 2025,

Este sábado alrededor de las 15:30 horas personal de la Comisaría Primera de Tres Arroyos, procedió a la aprehension de un hombre de 21 años, quien momentos previos lesionò mediante golpes de puño en el rostro a su pareja de 20 años (lesiones de caracter leve).

El hombre tambien dañó la propiedad de la misma (roturas de vidrios de ventanal y ventana y rotura de bolsas de cemento).

La victima fue trasladada a la Comisaria de la Mujer y la Familia local, para recepcionarle la debida Declaracion Testimonial de los hechos, y el hombre trasladado a la Comisaria Primera, a los fines legales pertinentes.

Se instruyen actuaciones por Amenazas Agravadas y Daño, con intervencion de la UFIJ Nro. seis del Depto. Judicial Local a cargo de la Dra. Natalia Ramos.

