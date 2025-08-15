Tres Arroyos: aprehendido por violencia de género

Personal de la Comisaría Primera de Tres Arroyos en conjunto con el escuadrón de Caballería local procedió a la aprehensión de un hombre de 38 años que previamente le propinó golpes de puño a su pareja de 43 años, causándole heridas de carácter leves.

El hecho ocurrió en calle 12 de Octubre a la altura del 1100 de esta ciudad,

La víctima fue trasladada a Comisaria de la Mujer y Familia local, donde además de recibir la contención por lo sufrido, se le recepcionó declaración testimonial por lo ocurrido.

Se iniciaron actuaciones prevencionales por Lesiones Leves Agravadas por el vínculo e Inf. Ley 12569, con intervención de la UFIJ Nro. 6 del Depto. Judicial local a cargo de la Dra. Ramos.