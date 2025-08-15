Vía Tres Arroyos / Violencia de género

Tres Arroyos: aprehendido por violencia de género

Un hombre, arremetió a golpes de puño contra su pareja, una mujer de 43 años.

Redacción Vía Tres Arroyos
15 de agosto de 2025,

Personal de la Comisaría Primera de Tres Arroyos en conjunto con el escuadrón de Caballería local procedió a la aprehensión de un hombre de 38 años que previamente le propinó golpes de puño a su pareja de 43 años, causándole heridas de carácter leves.

El hecho ocurrió en calle 12 de Octubre a la altura del 1100 de esta ciudad,

La víctima fue trasladada a Comisaria de la Mujer y Familia local, donde además de recibir la contención por lo sufrido, se le recepcionó declaración testimonial por lo ocurrido.

Se iniciaron actuaciones prevencionales por Lesiones Leves Agravadas por el vínculo e Inf. Ley 12569, con intervención de la UFIJ Nro. 6 del Depto. Judicial local a cargo de la Dra. Ramos.

