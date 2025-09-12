Este jueves alrededor de las 23 horas, personal de La Estación de Policia de Seguridad Comunal de Tres Arroyos, Comisaria Primera, a cargo del Comisario Cristian Tedini, procedió en calle San Juan Nro. 1000 de esta ciudad a la aprehensión de un hombre de 32 años, quien portaba una mochila color negra en cuyo interior se logró secuestrar (previo realizar el test orientativo) 505 gramos de marihuana.

Tres Arroyos: Aprehendido con más de 500 gramos de marihuana

Se instruyen actuaciones por Inf. Ley 23737, con intervención de la UFIJ Nro. 13 del Depto. Judicial local a cargo del Dr. Iván Lopazzo.