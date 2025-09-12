Tres Arroyos: Aprehendido con más de 500 gramos de marihuana

Este jueves alrededor de las 23 horas, personal de La Estación de Policia de Seguridad Comunal de Tres Arroyos, Comisaria Primera, a cargo del Comisario Cristian Tedini, procedió en calle San Juan Nro. 1000 de esta ciudad a la aprehensión de un hombre de 32 años, quien portaba una mochila color negra en cuyo interior se logró secuestrar (previo realizar el test orientativo) 505 gramos de marihuana.
Se instruyen actuaciones por Inf. Ley 23737, con intervención de la UFIJ Nro. 13 del Depto. Judicial local a cargo del Dr. Iván Lopazzo.