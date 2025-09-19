Vía Tres Arroyos / Violencia de género

Tres Arroyos: agredió y amenazó a su pareja y fue aprehendido

El hombre de 25 años tomó del cuello a su expareja y la amenazó.

Redacción Vía Tres Arroyos

19 de septiembre de 2025,

Personal de la Comisaría Primera de tres Arroyos, procedió a la aprehensión de un hombre de 25 años que agredió y amenazó a su expareja, una mujer de 22 años.

El hecho ocurrió en la primera cuadra de calle Tucuman cuando el hombre tomó fuertemente del cuello y de los brazos a su expareja de 22 años, generándole lesiones de carácter leve, profiriéndole además amenazas de carácter intimidatorio.

Activándose los protocolos del caso, la víctima fue trasladada a Comisaria de la Mujer y Familia local, donde además de recibir la contención necesaria, se le recepcionó declaración testimonial por lo ocurrido.

El aprehendido fue trasladado a la sede de la Comisaría Primera fines cumplimentar recaudos legales necesarios, quedando por el momento alojado en los calabozos.

Se iniciaron actuaciones prevencionales por LESIONES AGRAVADAS POR EL VINCULO, AMENAZAS E INF. LEY 12569, con intervención de la UFIJ Nro. 6 del Depto. Judicial local a cargo de la Dra. Ramos.

