Tras detectar un caso de gripe A H3N2, Mercedes Moreno llevó tranquilidad e instó a la prevención

La Secretaría de Salud del Municipio de Tres Arroyos, Mercedes Moreno,confirmó la detección de un caso positivo de gripe A, correspondiente al subtipo H3N2, una cepa que actualmente circula en el hemisferio norte. Según informó, el cuadro fue leve, la persona cursó la enfermedad en su domicilio y no se registraron nuevos contagios.

“Es el subtipo H3N2, un subclado que está vigente en Europa y en Estados Unidos, en los países que están atravesando el invierno. Ha generado muchos contagios, pero no se han detectado formas graves de la enfermedad, sino síndromes gripales leves”, explicó la funcionaria.

Moreno remarcó que no se trata de una variante nueva ni peligrosa y llamó a evitar alarmas innecesarias. “Lo importante es que la gente esté tranquila. En Tres Arroyos se detectó un solo caso, en una persona que estuvo en contacto con familiares o amigos provenientes de Europa. Cursó síntomas leves, lo transitó en su casa y no hubo otros contagios”.

Mercedes Moreno - foto archivo

Síntomas y recomendaciones

La secretaria de Salud detalló que los síntomas son los habituales de un cuadro gripal. “Fiebre de 38 grados o más, dolor de cabeza, dolores musculares y tos. En esos casos, la principal manera de evitar la circulación del virus es el aislamiento y la consulta médica”.

En ese sentido, destacó la importancia de las consultas a distancia. “Hoy contamos con la posibilidad de teleconsultas, a través de la aplicación Mi Tres Arroyos o la página del Centro Municipal de Salud, lo que permite evacuar dudas sin necesidad de concurrir al hospital”.

Situación sanitaria y vacunación

Moreno señaló que, a diferencia de otros veranos, se registró un leve aumento de casos a nivel nacional. “En Argentina hubo un pequeño incremento en diciembre y los primeros días de enero, en relación a otros años. De todos modos, la situación en la provincia de Buenos Aires está totalmente controlada”.

Asimismo, subrayó la importancia de la vacunación antigripal, especialmente en los grupos de riesgo. “Deben vacunarse las embarazadas, los bebés hasta los dos años, el personal de salud, las personas mayores de 65 años y quienes tengan factores de riesgo, como enfermedades respiratorias, cardiopatías o diabetes”.

Actualmente se está aplicando la vacuna correspondiente a 2025. “Las personas con factores de riesgo que no se vacunaron el año pasado deben hacerlo ahora. Hay dosis disponibles en el hospital y en los CAPS. La vacuna 2026 llegará, como todos los años, en marzo o abril”.

La vacunación es la mejor forma de prevención Foto: Orlando Pelichotti

Hospital preparado y nueva campaña para embarazadas

En relación a la situación del sistema de salud, Moreno reconoció las dificultades económicas actuales, pero aseguró que el hospital está preparado. “Hemos implementado un protocolo interno de manejo en la guardia y nos reunimos con los jefes de servicio para estar atentos ante un eventual aumento de casos. Estamos garantizando la provisión de insumos básicos”.

Por último, destacó el inicio de una campaña clave para la prevención en recién nacidos. “Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio para embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación. De esta manera, los bebés nacen con defensas frente a una infección que puede ser muy grave y provocar bronquiolitis”.

“En un contexto económico complejo para la salud pública, la prevención es más importante que nunca”, concluyó la secretaria de Salud.