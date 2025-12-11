Tradición democrática rota: el cuestionamiento de LLA a la designación de autoridades en el Concejo Deliberante de Tres Arroyos

Desde el bloque de concejales de La Libertad Avanza vienen cuestionando la designación de autoridades en el Concejo Deliberante de Tres Arroyos y de las distintas comisiones dado que se rompe con tradición democrática al dejar sin cargos a la segunda fuerza local más votada.

Tras la votación de las autoridades de las comisiones, sin que primero se designen sus miembros, tal como establece el reglamento interno del concejo, el presidente del bloque, el Dr Eduardo Giordano, presentó una nota ante presidencia denunciando la situación y la vulneración de las normas.

el cuestionamiento de LLA a la designación de autoridades en el Concejo Deliberante de Tres Arroyos

Desde LLA, la concejal electa Dra Vanesa Piaquadio sostiene que: “Está claro lo que quieren: un Concejo Deliberante convertido en un circo, lejos de los problemas que hoy sufren los vecinos de Tres Arroyos. Nosotros no somos cómplices ni rehenes del oficislismo. Los demás partidos políticos no pueden decir lo mismo, sin respetar la palabra ni los acuerdos, se vendieron rápidamente ante otros intereses”.

En relación con la modalidad para elegir autoridades, remarcó Omar Bartneche que “desde 1983 existe un pacto democrático básico, un acuerdo tácito pero sagrado: respetar la voluntad popular. Todas las fuerzas políticas lo sostuvieron durante más de cuarenta años. Hasta hoy”. Es decir, la segunda fuerza más votada debe tener un cargo en el H.C.D. Asimismo destacó que “todos los espacios políticos deben estar reflejados en la composición de las comisiones de trabajo”.

Los ediles también cuestionaron a los bloques aliados: “Se hicieron los opositores en campaña… y en la primera oportunidad estafaron a sus propios electores. De ‘novedoso’ no tienen nada. Poco serio”.

En este contexto, se preguntaron: “¿Tanto miedo le tiene el peronismo local a la oposición? ¿O el Sr intendente estará nervioso porque nuestro bloque vino a trabajar y controlar los gastos?

Finalmente, el abogado Ignacio Schena concluyó: “El circo se lo dejamos a ellos. Lo ocurrido clarifica el panorama. Nosotros vamos a estar en nuestras bancas, donde corresponde: honrando el voto de nuestros vecinos, defendiendo a Tres Arroyos ante las atropellos y aumentos desmedidos de tasas”.