Desde el fin de semana se están realizando en el Aeródromo Municipal trabajos de reacondicionamiento con una inversión de más de 20 millones de pesos.

Actualmente desde el Aérodromo es utilizado para la realización de vuelos sanitarios y tiene su mayor uso por vuelos no comerciales particulares.

Las cuadrillas municipales están poniendo en condiciones la zona, en equipo con el Aeroclub y el Club de Planeadores.

Trabajos de reacondicionamiento en el Aeródromo Municipal de Tres Arroyos

Se están realizando trabajos de agrimensura, con las marcas horizontales sobre la pista según las sugerencias que realizó ANAC, para garantizar la circulación segura y la seguridad de los vuelos. Además, también están concluyendo con el balizamiento del área, y llevando adelante trabajos con maquinarias municipales en el suelo del Aeródromo.

“Estamos supervisando los trabajos junto a los usuarios de la pista. Con el Aeroclub y Club de Planeadores, también poniendo a disposición a nuestras cuadrillas municipales de Planeamiento Urbano, para poder cumplir con las nuevas normativas que exige la Administración Nacional de Aviación Civil” - expresó desde la Unidad Impulsar Mauro Daddario.

