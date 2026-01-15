Subasta pública de lotes en Claromecó

La Municipalidad de Tres Arroyos informa que el sábado 31 de enero, a las 10 horas, se llevará a cabo la subasta pública de 48 lotes, ubicados frente a la Estación Forestal Ing. Gerardo Paolucci, en la localidad de Claromecó, entre las calle Av. 26 y calle 43.
Los lotes cuentan con una superficie de 255 m², a excepción de los lotes de esquina, que poseen una superficie de 250,5 m².
Los terrenos tendrán una base a partir de los 13.000 dólares, más gastos de operatoria. El valor será abonado en pesos, al tipo de cambio dólar vendedor del Banco Nación correspondiente al cierre del día hábil anterior a la subasta.
El día del acto se deberá abonar el 10 % del valor del lote, mientras que el saldo restante podrá cancelarse dentro de los 30 días al mismo precio de contado o mediante financiación en 6 o 12 cuotas mensuales y consecutivas.
El acto estará a cargo de los martilleros Carolina Winkler y Gustavo Juárez, designados por sorteo, garantizando un procedimiento transparente.
Asimismo, se informa que el martes 28 de enero, de 9 a 11 horas, se realizará la exhibición de los lotes, instancia en la que las personas interesadas podrán concurrir a conocerlos.
Para más información y consultas, comunicarse con:
Carolina Winkler, Martillera y Corredora Pública (Col. 1919) – 2983 449051
Gustavo Juárez Martillero Público Nacional (Col. 1665)– 0291 5086500