La Secretaría de Desarrollo Social de Tres Arroyos, a través de la Dirección de Genero, hizo entrega de pecheras oficiales a la Selección de Fútbol Femenino de nuestra ciudad.

La Liga de Fútbol Femenino de Tres Arroyos está compuesta por 11 equipos y más de 200 personas. Este equipamiento busca fortalecer el trabajo en equipo, mejorar las condiciones de igualdad y seguir impulsando la participación de las mujeres en el deporte.

La Directora de la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad de nuestro distrito, Delfina Espinal destacó que esta entrega de pecheras para el seleccionado de Tres Arroyos complementará distintas instancias de capacitación.

Selección de Fútbol Femenino de Tres Arroyos: entrega de pecheras oficiales y ciclo de capacitaciones

La primera será este lunes 11 de agosto a las 20.15 hs en el Centro Cultural, con una charla a cargo de una psicóloga deportiva junto a la Preselección de Fútbol Femenino. Además, se proyecta continuar con encuentros de formación, abordando temáticas como la nutrición en el deporte.

Asimismo, remarcó que “estos aportes y el trabajo conjunto que venimos realizando pretenden fortalecer las condiciones de igualdad en el deporte”.

En la entrega realizada al Presidente de la Mesa de Futbol Femenino, José Luis Rodríguez, acompañó el Secretarío de Desarrollo Social, Martín Garate.

La Selección de Fútbol Femenino de Tres Arroyos continúa preparándose para representar a nuestra ciudad en competencias regionales.