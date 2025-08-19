La Municipalidad de Tres Arroyos, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, invita a toda la comunidad a disfrutar del II Festival del Día del Niño.

Será el domingo 24 de Agosto en Matheu e Ituzaingó desde las 14 horas con espectáculos y actividades para toda la familia.

En conferencia de prensa Martín Garate, Secretario de Desarrollo Social, Martín Rodríguez Blanco, Director de Cultura, Educaciòn y Derechos Humanos, Celeste Comán, referente de promoción de derechos del Area de Niñez, Adolescencia y Familia y Natalio Strada, Coordinador de Economia Social; brindaron detalles del evento.

Segundo Festival del Día del Niño en Tres Arroyos

“En esta oportunidad habrá dos escenarios con espectáculos al mismo tiempo. Ademas de distintas actividades y juegos que se llevaran adelante por los distintos programas de la Secretaria de Desarrollo Social como Enviòn y Puentes en la Infancia en sus sedes.

Porque jugar, compartir y expresarse son derechos esenciales de cada niño y niña, este festival propone múltiples espacios para el disfrute de la cultura y la creatividad" - indicaron.

Celeste Comán destaco que: “ Sabemos que la accesibilidad se debe garantizar, para que todas las familias puedan ser parte, por lo cual hemos dispuesto traslados gratuitos desde distintos barrios a partir de las 13:45 hs:

Barrio Villa Italia (Victor Manuel y Cangallo)

Barrio Ruta 3 Sur ( El Parquecito)

Barrio Olimpo (Bolívar 1300, sede Puentes)

Barrio Ranchos (Urquiza y Emilio de la Calle).

Segundo Festival del Día del Niño en Tres Arroyos

El cronograma estimado del evento será el siguiente, ya que como se menció contará con dos escenarios en simultáneo:

Escenario al aire libre:

14:00 – Tambore

14:30 – Ritmo Vivo

14:50 – Equilibriosis – Circo y humor

15:25 – Envión

15:35 – La Calaka

15:50 – Ritmo Vivo

16:00 – Broders

Escenario SUM Escuela Técnica

15:30 – Atr Zumba

15:45 – Universos – Música infantil

16:15 – Detonados

16:40 – Maracujá y Maloco de Circo Trip

17:20 – Cumbia Kit

Actividades para toda la familia:

Además de los espectáculos, habrá espacios de juego, deportes, arte y recreación:

MERCADOS BARRIALES

Natalio Strada especifica que “ También dispondremos un importante espacio en el predio para los emprendedores de Mercados Barriales que sumaran una interesante propuesta con más de 60 puestos con muy buenos precios, Casa Taller con de Barro y Luz, con sus cerámicas, y las Lijas, con sus artículos de carpintería.

Martin Garate, agradeció a “Los Bomberos Voluntarios de Tres Arroyos con propuestas para los más pequeños. Exhibiciones de Autos de época (AADETA), Fiat 600 Club, Motociclistas Independientes y Jeeperos Tres Arroyos” conformándose asi un evento integral para toda la familia y que tendrá múltiples espacios para recorrer, según el interés de cada uno.

Segundo Festival del Día del Niño en Tres Arroyos

También habrá shows y propuestas de la Compañía Había Una Vez. Maquillaje artístico, blíster y juegos de “Puentes en la Infancia”. Golosinas, globos, inflables, metegoles y yenga gigante y el circuito de transito para pequeños conductores. Además de Carrera de embolsados, juegos tradicionales y muchas sorpresas más, completan lo previsto para esta tarde de domingo.

Organiza el Área de Niñez, Adolescencia y Familia y colaboran las Direcciones de Deportes, Cultura, Educación y Derechos Humanos, Impulsar Tres Arroyos y la Secretaria de Seguridad y de Planeamiento Urbano.