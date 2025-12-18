Este jueves quedó oficialmente inaugurada la segunda temporada del Natatorio Municipal, que desde hoy lleva el nombre “Hiram Silvestre Stefanini”.

La ceremonia contó con la presencia del intendente municipal Pablo Garate, el director de Deportes Facundo Liébana, familiares de Hiram Stefanini quienes fueron los encargados de descubrir la placa con el nombre del natatorio.

Acompañaron el acto inagural funcionarios de diferentes áreas municipales, integrantes del Concejo Deliberante quienes impulsaron este nombramiento mediante consulta popular y consejeros escolares.

Se inauguró la temporada en el Natatorio Municipal que desde hoy lleva el nombre de “Hiram Silvestre Stefanini”

Durante el acto, la hija de Hiram Stefanini expresó que “es muy emocionante ver el nombre de nuestro papá en este lugar”, y destacó que dedicó su vida al deporte, tanto en su rol de deportista como de profesor, con una fuerte vocación por la enseñanza y la formación de generaciones a través de los valores del deporte.

El Natatorio Municipal es un espacio pensado para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de aprendizaje, abierto a toda la comunidad. Cuenta con cuerpo de guardavidas, personal capacitado y las condiciones necesarias para garantizar el cuidado y la seguridad de quienes asisten.

Por su parte, el intendente Pablo Garate señaló que la puesta en marcha del natatorio y su continuidad por segunda temporada consecutiva son un logro de la gestión, y remarcó la importancia de contar con un espacio público que promueva el deporte, la inclusión y el encuentro para todos los tresarroyenses.

El Director de Deportes afirmó que hay actividades para toda la familia, como iniciación a la natación, aqua zumba para adultos mayores, y pileta libre. Para consultar días y horarios pueden acercarse a las oficinas del área en La Rioja 100 o a través de las redes sociales.

