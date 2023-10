Se filma en el Autódromo de San Cayetano una serie de Netflix sobre la vida de Ayrton Senna

Hace unos meses comenzó la filmación de la miniserie de Netflix que contará la vida de Ayrton Senna, el extraordinario piloto brasilero de Fórmula 1, triple campeón mundial.

La filmación se desarrolla en distintos lugares de Argentina, Brasil y Europa, y en esta etapa de la producción, la película se está rodando en el Autódromo de San Cayetano donde se recrea una parte del circuito de Suzuka, Japón.

Jorge Falcone del Autódromo de San Cayetano dio detalles de lo que está ocurriendo en la localidad.

“Parte de la producción llegó a fines del año pasado para revisar el autódromo y volvieron en el mes de julio, para sacar fotos y evaluar que curva les convenía para recrear el famoso toque entre Senna y Prost en el circuito de Suzuka, Japón. Además está utilizando varias partes de la pista para recrear otros autódromos”.

Netflix prepara una miniserie sobre Ayrton Senna, la leyenda de la F1. Foto: web

“A San Cayetano trajeron las réplicas de los autos de Formula 1 – indicó Falcone - en Mar del Plata se filmó toda la etapa de Senna cuando corría en Kart y en Balcarce la etapa de su vida en la Formula Ford y la Formula 3 antes de saltar a la Formula 1.”

La producción de Netflix constará de seis episodios en total y recorrerá toda la carrera automovilística de Senna, desde sus primeras competencias de Kart hasta el trágico accidente en Imola, Italia, donde perdió la vida, durante el Gran Premio de San Marino, el 1 de mayo de 1994.

Ayrton Senna da Silva será interpretado por Gabriel Leone y contará también con la participación activa de la familia del piloto.

Falcone además indico que: “El despliegue en la zona es grande. Hay como 20 personas de la empresa encargada de la escenografía, de los carteles publicitarios de la época y en general debe haber entre 100 y 110 personas trabajando. Nunca imaginé ver una cosa así tanta gente y tanta tecnología para filmar una serie. El circuito hoy está toda la vuelta con los carteles de publicidad de aquella época”.

Ayrton Senna fue elegido como el mejor de la Fórmula Uno, entre 217 pilotos,

“Obviamente que no dejan ingresar al público mientras se filma, principalmente para que no se filtre ninguna foto y ningún video. Hay mucha seguridad, no dejan acercarse a nadie ajeno al lugar”.

“A mí cuando vinieron hace dos meses me invitaron a Balcarce a pasar el día allá para mostrarme cómo era el proceso del rodaje, desde la carpa de vestuarios y maquillaje y hasta parte de la filmación” - cerró Falcone.

El último día de rodaje en San Cayetano será el viernes 27 de octubre.