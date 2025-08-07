Vía Tres Arroyos / Tenis

Se disputa el Torneo Homenaje a Alberto Ruiz Diaz y se descubrirá una placa en su memoria

Al cumplirse 25 años de su fallecimiento.

7 de agosto de 2025,

Tenis (foto ilustrativa)

El 8, 9 y 10 de agosto se llevará a cabo en el campo de deportes del Club Atlético Costa Sud el el Torneo “Homenaje a Alberto Ruiz Diaz” para diferentes categorías:

Doble 2ª libre, Doble 3ª Damas; Doble 4ª Damas; Doble 5ª Damas; Doble 3ª Caballeros y Doble 4ª Caballeros.

Esta será una edición especial del tradicional torneo de tenis, ya que se cumplen 25 años del fallecimiento de Alberto Ruiz Diaz.

“El negro” estuvo a cargo de la escuela de Tenis de Costa Sud durante muchos años llegando a contar con 120 alumnos, dejando una marca imborrable en cada uno de ellos.

Por tal motivo, el sábado 9 de agosto a las 13 horas se descubrirá en la cancha de tenis Nº 4 del predio deportivo de Costa Sud, una placa en su memoria.

Se invita a exalumnos y deportistas a participar de lo que será un emotivo homenaje a un gran educador.

